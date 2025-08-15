Wielerploegen gediskwalificeerd in Ronde van Romandië om trackers

HUEMOZ (ANP) - Vijf wielerploegen, waaronder Visma - Lease a Bike en Picnic PostNL, mogen vrijdag niet starten in de Ronde van Romandië voor vrouwen. De internationale wielerbond UCI heeft ze gediskwalificeerd omdat de ploegen hebben geweigerd zich te houden aan de regels voor de implementatie van GPS-trackers als test voor een nieuw veiligheidssysteem.

Naast Visma - Lease a Bike en Picnic PostNL gaat het om Canyon//Sram zondacrypto, EF Education - Oatly en Lidl-Trek.

"Het besluit van deze teams om zich te verzetten tegen de specifieke regels voor het evenement is verrassend en ondermijnt de inspanningen van de wielerwereld om de veiligheid van alle renners in het wielrennen op de weg te waarborgen door deze nieuwe technologie te ontwikkelen", meldt wielerbond UCI op de website.

Tijdrit

In juni werd er tijdens de Ronde van Zwitserland al gewerkt met gps-trackers tijdens de rittenkoers. Dat besluit volgde na twee dodelijke ongevallen in de laatste twee jaar tijdens wielerkoersen in Zwitserland. Twee jaar geleden overleed de Zwitser Gino Mäder na een val tijdens de Ronde van Zwitserland. Vorig jaar had de Zwitserse juniore Muriel Furrer een dodelijk ongeluk tijdens de WK in Zürich. Volgens media moest zij lang wachten op hulp, omdat ze pas later werd gevonden.

De driedaagse Ronde van Romandië begint met een individuele tijdrit van Huémoz naar Villars-sur-Ollon.