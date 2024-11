Groningse windmolenfabrikant EAZ Wind maakt doorstart

GRONINGEN (ANP) - Windmolenproducent EAZ Wind maakt een doorstart, meldde curator Jasper Gevers vrijdag. Meer details, zoals wie het Groningse bedrijf uit Hoogezand overneemt, worden later bekendgemaakt. De rechtbank sprak vorige maand het faillissement uit over EAZ Wind.

Eerder werd al duidelijk dat er veel interesse was in de failliete onderneming. EAZ Wind maakt kleine windmolens van ongeveer vijftien meter hoog, met houten wieken. De windturbines staan op boerenerven. De hele productie vindt plaats in een eigen fabriek en er werken zo'n vijftig mensen bij het bedrijf.

Het bedrijf ging onder meer failliet omdat er in het verleden hoge kosten zijn gemaakt, legt de curator uit. Ook is de windmolenmarkt volgens hem volatiel. Bedrijven krijgen te maken met subsidies, overheden en vergunningen waardoor de doorlooptijd lastig in te schatten is.