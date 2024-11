Van Hijum: mensen met migratieachtergrond in hoek gezet

DEN HAAG (ANP) - Woorden doen ertoe, dat is de conclusie die vicepremier en minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) trekt na de rellen in Amsterdam, de politieke reacties daarop en de crisis die vervolgens ontstond binnen de coalitie. "Mensen met een migratieachtergrond voelen zich af en toe in een hoek gezet waar zij niet thuis willen horen. Ik vind dat we daar in onze aanpak serieus op moeten letten", aldus Van Hijum vrijdag bij de inloop van de ministerraad. "Ja, de Joodse gemeenschap verdient bescherming, beter dan we de afgelopen jaren hebben geleverd. Maar dat mag er niet toe leiden dat andere mensen zich onveilig voelen."

De verhoudingen binnen het kabinet leidden tot het opstappen van staatssecretaris Nora Achahbar en Kamerleden Rosanne Hertzberger en Femke Zeedijk, allen van de partij NSC van Van Hijum. "Het gaat over de manier waarop we over problemen spreken. Je moet kunnen benoemen wat oorzaken zijn, je moet kunnen benoemen waar we met elkaar een streep moeten trekken", vindt de vicepremier. "Maar laten we ook proberen de verbinding te zoeken, de polarisatie tegen te gaan. Dat is ook wat Nora Achahbar in haar statement heeft aangegeven."