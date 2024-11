Groningse windmolenfabrikant EAZ Wind overgenomen door Ecoways

ALKMAAR (ANP) - De Groningse windmolenproducent EAZ Wind wordt overgenomen door Ecoways, een onderneming uit Alkmaar. Dat heeft het laatste bedrijf maandag bekendgemaakt. Voor het weekend werd al bekend dat EAZ Wind een doorstart zou maken, maar was nog onbekend door welke partij.

EAZ Wind maakt kleine windmolens van ongeveer 15 meter hoog, met houten wieken. De windturbines staan op boerenerven. De onderneming werd eind vorige maand failliet verklaard. Volgens de curator kwam dat onder meer door hoge kosten en een volatiele windmolenmarkt.

Door de overname wordt Ecoways naar eigen zeggen marktleider in windmolens met een hoogte tot 50 meter. Eerder dit jaar nam het bedrijf al Wind Energy Solutions (WES) over, een bedrijf met activiteiten in hetzelfde segment.