Eerste verdachten geweld Amsterdam op 11 december voor de rechter

AMSTERDAM (ANP) - Op 11 december staan de eerste verdachten van de ongeregeldheden rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv voor de rechter. Dat meldt de rechtbank in Amsterdam, waar de zitting plaatsvindt.

Het is nog niet precies duidelijk hoeveel verdachten er voor de rechter staan die dag en waar zij precies van verdacht worden. Vorige week dinsdag meldde het OM dat nog negen verdachten in de cel zaten. Eerder maakte de politie bekend dat zij 45 verdachten in beeld heeft van de gewelddadigheden.