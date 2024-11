Warenhuisketen Macy's daalt op Wall Street na uitstel cijfers

NEW YORK (ANP) - Macy's behoorde maandag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf achter warenhuisketens Macy's en Bloomingdale's en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, heeft de publicatie van de kwartaalcijfers uitgesteld. Macy's zou dinsdag de resultaten publiceren, maar doet dat nu op 11 december, nadat uit onderzoek was gebleken dat een werknemer tientallen miljoenen dollars aan uitgaven heeft verborgen.

Macy's liet op basis van voorlopige cijfers wel weten dat de verkopen van winkels die langer dan een jaar open zijn in het derde kwartaal met 1,3 procent zijn gedaald. Dat was iets beter dan analisten hadden verwacht. Het aandeel zakte kort na de opening ruim 4 procent.

De algehele stemming op Wall Street bleef verder positief, na de opmars van vorige week. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 44.658 punten. De graadmeter van de dertig grootste beursgenoteerde bedrijven sloot vrijdag al op een nieuw recordniveau. De bredere S&P 500-index won 0,7 procent op 6010 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,8 procent tot 19.157 punten.

Wall Street kent deze week een korte handelsweek. Donderdag zijn de beurzen dicht om Thanksgiving Day. De dag erna, tijdens koopfestijn Black Friday, is de aandelenhandel in New York slechts een halve dag geopend. Black Friday en daaropvolgend Cyber Monday zijn het startschot voor het feestdagenseizoen en een belangrijke periode voor winkelbedrijven. Ook maken dinsdag retailers als Best Buy (plus 4,5 procent) en Nordstrom (plus 3,5 procent) hun resultaten bekend.

Naast de cijfers van de retailers gaat de aandacht uit naar de notulen van de vorige rentevergadering van de Federal Reserve. De aantekeningen, die dinsdag naar buiten komen, bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Fed.

Beleggers reageerden ook positief op de keuze van aankomend president Donald Trump om miljardair en hedgefondsmanager Scott Bessent te benoemen tot nieuwe Amerikaanse minister van Financiën. Bessent is voorstander van de plannen van Trump om hogere importtarieven in te voeren en de belastingen te verlagen. Wel gaf hij onlangs aan de tariefsverhogingen geleidelijk te willen invoeren en naast belastingverlagingen ook prioriteit te geven aan het verlagen van de overheidsuitgaven.

De euro was 1,0453 dollar waard, tegen 1,0399 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 70,57 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 74,55 dollar per vat.