Groot banenverlies bij krant The Washington Post

Economie
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 17:55
anp040226225
WASHINGTON (ANP/RTR) - De bekende Amerikaanse krant The Washington Post gaat flink snijden in haar personeelsbestand om zo de verliezen tegen te gaan. Daardoor komen de banen van ruim driehonderd van de ongeveer achthonderd journalisten bij de krant te vervallen, aldus hoofdredacteur Matt Murray, die woensdag het personeel informeerde over het banenverlies.
Alle redacties worden geraakt door de ingreep. De sportredactie komt zelfs helemaal te vervallen. Murray stelde dat de krant al te lang verlies lijdt en niet meer voldoet aan wat de lezer nodig heeft. Het meer dan 145 jaar oude dagblad wil nu meer de focus leggen op binnenlands en politiek nieuws en ook op nieuws op financieel en gezondheidsgebied.
In een verklaring stelt de krant dat de maatregelen moeilijk zijn, maar ook noodzakelijk voor de toekomst van The Washington Post. De krant ondervindt felle concurrentie van onlinemedia.
The Washington Post is sinds 2013 eigendom van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Hij kocht de krant toen voor 250 miljoen dollar.
