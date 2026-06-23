ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Groot evacuatieplan voor schepen in de Golf van start

Economie
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 19:34
anp230626196 1
LONDEN (ANP/RTR) - Een evacuatieplan is in gang gezet om honderden schepen met ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Golf veilig via de Straat van Hormuz te laten vertrekken. Dat gebeurde nadat Iran en de VS een staakt-het-vuren hadden bereikt, maakte een scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties dinsdag bekend.
"We zijn nu begonnen met het contact opnemen met de schepen om de evacuatie te starten", zei een woordvoerder van de organisatie, zonder een tijdspad te geven. Door het verhoogde risico op aanvaringen is een geleidelijke en gecontroleerde evacuatie van het scheepvaartverkeer noodzakelijk.
"Het evacuatieproces gebeurt in nauwe samenwerking met Iran, Oman, andere kuststaten in de regio, de Verenigde Staten en de maritieme sector", aldus het agentschap van de VN.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1892584582

Zoveel verdient het cabinepersoneel bij KLM, Transavia en EasyJet – en zó groot is het gat met de piloten

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

shutterstock_2752465121

Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

a5f6b6a2-dc5b-4ba9-a224-931d743d8d0d

Franse presentatrice van tv om seksistische opmerking over Belgische WK-speler

generated-image (2)

Dit zijn de sterkste legers van Europa

172238498_m

Nederlanders overschatten vaak hoe duur een autovakantie is: dit kost het echt

Loading