Groot evacuatieplan voor schepen in de Golf van start

LONDEN (ANP/RTR) - Een evacuatieplan is in gang gezet om honderden schepen met ongeveer 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Golf veilig via de Straat van Hormuz te laten vertrekken. Dat gebeurde nadat Iran en de VS een staakt-het-vuren hadden bereikt, maakte een scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties dinsdag bekend.

"We zijn nu begonnen met het contact opnemen met de schepen om de evacuatie te starten", zei een woordvoerder van de organisatie, zonder een tijdspad te geven. Door het verhoogde risico op aanvaringen is een geleidelijke en gecontroleerde evacuatie van het scheepvaartverkeer noodzakelijk.

"Het evacuatieproces gebeurt in nauwe samenwerking met Iran, Oman, andere kuststaten in de regio, de Verenigde Staten en de maritieme sector", aldus het agentschap van de VN.