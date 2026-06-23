Onvoorspelbare vliegticketprijzen: waarom je boekingsapp deze zomer faalt

Deze zomer lijken vliegtickets elke dag een ander prijskaartje te hebben, terwijl prijsvergelijkings‑apps je gerust blijven stellen dat “wachten loont”. Maar de algoritmes achter die apps leven nog in het oude normaal, terwijl de luchtvaartmarkt allang in een nieuw, grilliger tijdperk is beland.

Sites die prijzen over langere tijd volgen, schatten de gemiddelde retourprijs Amsterdam–New York op ongeveer 590 euro, met goedkope maanden rond 500 tot 510 euro.Nu is het eerder rond de 630 à 650 euro, met uitschieters richting de 700 euro en meer in de zomermaanden. Zonder duidelijk patroon in wanneer het duurder of goedkoper wordt. Waar vroeger de prijs langzaam opliep naarmate de vertrekdatum naderde, schieten tarieven nu binnen dagen – soms uren – op en neer. Dat komt door een giftige mix van hogere brandstofkosten, krappe capaciteit en hyperdynamische prijsalgoritmes bij airlines.

Luchtvaartmaatschappijen voeren minder reservevluchten, vliegen om om conflictgebieden heen en hebben te maken met personeelstekorten en vertraagde levering van nieuwe toestellen. Tegelijkertijd is de vraag naar zomervluchten hoog gebleven, vooral naar populaire vakantieroutes. Moderne revenue‑managementsystemen passen tarieven in realtime aan op basis van vraag, boekingsritme en concurrenten, waardoor de “oude” logica van vroegboeken of juist wachten steeds minder houvast biedt.

Juist daar lopen de bekende goedkope‑ticketapps vast. Diensten als Google Flights, Kayak of Hopper zijn gebouwd op historische prijsreeksen: ze voorspellen of je beter nu kunt boeken of wachten, op basis van hoe tarieven zich in eerdere jaren gedroegen. Maar als het onderliggende patroon verandert – door oorlog, verstoringen in vliegtuigleveringen of een andere mix van zakelijke en vrijetijdsreizigers – worden die voorspellingen statistisch onbetrouwbaar. In een recent artikel wordt openlijk erkend dat “airfare‑prediction apps” moeite hebben met de huidige, sterk veranderde markt.

De inzet is groter dan een paar tientjes prijsverschil. Wie blind vertrouwt op een groen “wacht nog even”-signaal, kan ineens geconfronteerd worden met een sprong van 150 euro, zonder dat er nog een terugweg is. Tegelijk verschuift de macht verder naar airlines en hun gesloten algoritmes, die precies meten wat reizigers bereid zijn te betalen – maar daar nauwelijks transparant over zijn. Wie wél flexibiliteit heeft in data of vertrekluchthaven, kan nog steeds deals vinden, maar dat vergt actieve zoekstrategie en minder vertrouwen in kant‑en‑klare koopadviezen.