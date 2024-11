Brede steun EU voor toetreding Bulgarije en Roemenië tot Schengen

STRAATSBURG (ANP) - De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied heeft brede steun in het Europees Parlement. Als ook de EU-lidstaten op 12 december hiermee instemmen, vervallen de controles aan de landsgrenzen van beide landen naar Schengenlanden waarschijnlijk op 1 januari. In het debat over de toetreding van beide landen bekritiseerden enkele Europarlementariërs de landen die weer grenscontroles hebben ingevoerd, zoals Duitsland, of gaan invoeren, zoals Nederland.

De Duitse Europarlementariër Birgit Sippel (sociaaldemocraten) riep deze landen op de interne grenscontroles in te trekken. Door de herinvoering van grenscontroles door deze landen is Schengen "niet meer doeltreffend", zei de Bulgaar Stanislav Stoyanov van de rechts-radicale Groep Europa van Soevereine Naties (ESN).

Partijgenoten van hem zijn tegen het openen van binnengrenzen, zolang de buitengrenzen niet veilig zijn, zo werd in het debat duidelijk. De rechts-radicale groep Patriotten voor Europa gaat niet akkoord.

Wachtkamer

"Schengen heeft gefaald", zei de Oostenrijkse Petra Steger van de Patriotten. Door het verdwijnen van de binnengrenzen en de slechte controle aan de buitengrenzen is nu sprake van "massa-immigratie".

De vele voorstanders van toetreding hadden wel kritiek op de lange tijd (dertien jaar) dat beide landen in de "wachtkamer" hebben gezeten om tot het Schengengebied te mogen toetreden. Nederland verzette zich er lang tegen, Oostenrijk deed dat tot vorige week vrijdag.

De uitbreiding met de twee landen is goed voor de burgers van beide landen, de interne markt en de economie van de Europese Unie, zei scheidend Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). Dat beaamden ook de sociaaldemocraten en de Groenen. Europarlementariër Lena Dupont van de centrumrechtse EVP voegde toe dat het tijd is voor "meer en niet voor minder Europa".