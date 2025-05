Groot stilgelegd windproject voor kust VS mag toch doorgaan

NEW YORK (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een groot windproject voor de oostkust van de Verenigde Staten dat vorige maand werd stilgelegd door de Amerikaanse regering mag toch doorgaan. Het offshoreproject Empire Wind moet voldoende energie leveren om een half miljoen huishoudens in New York van stroom te voorzien.

Empire Wind, met 54 windmolens, wordt ontwikkeld door het Noorse energieconcern Equinor en biedt werk aan meer dan 1500 mensen. De funderingen voor die windturbines worden geleverd door het Nederlandse bedrijf Sif. Medio april kreeg Equinor opdracht van het Amerikaanse Bureau of Ocean Energy Management om alle bouwactiviteiten stil te leggen. Maar de regering van president Donald Trump komt nu dus terug op dat besluit.

Equinor had al gezegd het gesprek aan te gaan met de autoriteiten over het stilleggen van het miljardenproject en dat ook juridische stappen werden overwogen.