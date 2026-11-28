WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse bank United Fidelity Bank is door de Amerikaanse toezichthouders gesloten. Het is de grootste bank die omvalt in de Verenigde Staten in ruim twee jaar. First Citizens Bank neemt de bezittingen van de geldverstrekker over.

Volgens de Office of the Comptroller of the Currency (OCC), een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën, verkeerde de in Indiana gevestigde United Fidelity Bank in een "onveilige of onverantwoorde toestand". De instelling zou niet meer in staat zijn aan haar verplichtingen te voldoen.

De overname door First Citizens heeft betrekking op 5,9 miljard dollar aan bezittingen. Dat is net iets minder dan de 6 miljard dollar die in april 2024 was gemoeid met de sluiting van Republic Bank uit Philadelphia. Spaarders van United Fidelity worden automatisch klant van First Citizens. First Citizens neemt verder onder meer twintig bankkantoren over in Indiana, Illinois, Colorado en Florida, en twee op de Amerikaanse Maagdeneilanden.