SHANGHAI (ANP) - Xandra Velzeboer is bij de vierde World Tour als tweede geëindigd op de 1000 meter. De olympisch kampioene zag de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong naar de winst rijden. Diens landgenote Kim Gilli werd derde.

Velzeboer sloeg vorige week de derde World Tour in het Zuid-Koreaanse Seoul over, maar was er dit weekend weer bij. Landgenote Zoë Deltrap strandde in de halve finales. Beide shorttracksters komen naar verwachting zaterdagochtend opnieuw in actie bij de aflossing met het Nederlandse vrouwenteam.