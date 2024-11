Grootste banengroei in Zuidoost-Brabant dankzij ASML

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachinemaker ASML helpt de regio Zuidoost-Brabant aan de grootste groei van het aantal banen in heel Nederland. Volgens een nieuw rapport van uitkeringsinstantie UWV kunnen er eind volgend jaar bijna 3 procent meer mensen in de regio werken dan begin vorig jaar, dankzij de groei van het in Veldhoven gevestigde ASML en toeleveranciers. In omliggende gebieden neemt het aantal banen veel minder hard toe of juist af, onder meer door vergrijzing.

Het is nog wel de vraag of ASML en gerelateerde ondernemingen zoals juristen en onderzoeksbureaus dit personeel ook weten te vinden. De regio hoort namelijk al bij de gebieden waar de arbeidsmarkt het krapst is. In Zuidoost-Brabant zijn zeker vijf keer zoveel vacatures als kortdurend werklozen, de indicator waarmee het UWV de krapte berekent. Alleen in Midden-Utrecht en Gorinchem is de arbeidsmarkt krapper.

"Wat ik leuk vond aan deze bevinding, is dat het aantal banen in de industrie volgend jaar in bijna alle regio's krimpt, behalve in Zuidoost-Brabant", vertelt UWV-arbeidsmarktadviseur Suzanne IJzerman. "En dat is grotendeels te linken aan ASML en toeleveranciers. Maar de hele keten is er sterk aanwezig, zoals ook juristen en andere zakelijke dienstverlening."

VDL Nedcar

Het verdwijnen van een belangrijk bedrijf, autoproducent VDL Nedcar in Born, zorgt in Zuid-Limburg juist voor het verdwijnen van zo'n 2 procent van de banen in drie jaar tijd. Volgens IJzerman is het de afgelopen jaren niet vaak voorgekomen dat het aantal banen in een regio daalt. In heel Limburg speelt ook mee dat de bevolking relatief oud is, waardoor er minder mensen nodig zijn om bijvoorbeeld in het onderwijs of de winkels te werken. Dat proces zal door de toenemende vergrijzing de komende jaren alleen maar versnellen.

Ook Zeeland heeft last van een ouder wordende bevolking. Maar door het grote aantal toeristen in de provincie zijn daar wel veel werknemers nodig. Daardoor geldt voor de Zeeuwse arbeidsmarkt ook de stempel 'zeer krap', waarvan sprake is als er minstens vier keer zoveel vacatures zijn als kortdurend werklozen.

Randstad

Ook veel andere regio's kennen nog een zeer krappe arbeidsmarkt, met name rond de Randstad. "In de meeste regio's is de spanning iets lager dan vorig jaar, maar deze blijft nog steeds zeer hoog", stelt IJzerman.