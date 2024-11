Chinese premier verwacht economische groeidoelstelling te halen

SHANGHAI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Chinese premier Li Qiang heeft er het volste vertrouwen in dat China dit jaar de officiële groeidoelstelling van circa 5 procent zal halen, ondanks de economische problemen in het land. Dat heeft Li gezegd bij de opening van een grote internationale handelsbeurs in Shanghai. Hij wees daarbij op de omvangrijke stimuleringsmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd om de groei aan te jagen. Volgens Li is er zelfs ruimte voor meer steun.

"We hebben er volledig vertrouwen in dat we dit jaar de doelen zullen realiseren. De Chinese regering heeft de mogelijkheden om voor duurzame economische groei te zorgen", aldus de premier. Hij verklaarde dat de overheid nog genoeg ruimte heeft voor verdere fiscale en monetaire steunmaatregelen.