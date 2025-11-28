ECONOMIE
Grootste derivatenbeurs ter wereld kampt met storing

Economie
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 11:00
SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De handel in futures en opties op de Chicago Mercantile Exchange (CME) is vrijdag stilgelegd vanwege een technisch probleem in de datacenters. Dat bevestigde een woordvoerder van CME Group. Het Amerikaanse bedrijf exploiteert de grootste derivatenbeurs ter wereld.
CME maakt de handel mogelijk in futures en opties op onder meer financiële producten en basisproducten of grondstoffen, zoals olie, goud, metalen, landbouwproducten en valuta.
"Door een koelprobleem in de datacenters van CyrusOne liggen onze markten momenteel stil", aldus de woordvoerder. "De supportafdeling werkt eraan om het probleem op korte termijn op te lossen en zal klanten daarover informeren." Het in Dallas, Texas, gevestigde CyrusOne heeft datacenters in Noord-Amerika, Europa en Japan. Het bedrijf heeft ook een datacenter net buiten Amsterdam.
