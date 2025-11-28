Minister 'walgt' van bedreigingen bestuurders om komst azc's

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) "walgt" van de bedreigingen die steeds meer lokale bestuurders te verduren krijgen vanwege de komst van azc's. Afgelopen week werden bestuurders en raadsleden van de gemeente Venlo geïntimideerd om de komst van asielopvang. Ook stapte de burgemeester van Terneuzen op, nadat de gemeenteraad na druk van buitenaf toch geen azc meer wilde.

"Die bestuurders voeren gewoon de wet uit", zegt Rijkaart verwijzend naar de spreidingswet. "Je mag demonstreren, maar dat mag niet ontaarden in bedreiging en intimidatie." Hij wil dat gemeenten aangifte blijven doen als wethouders of raadsleden bedreigd worden.

Rijkaart vindt het belangrijk dat ook andere politici hun steun uitspreken voor lokale bestuurders.