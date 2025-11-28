ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Minister 'walgt' van bedreigingen bestuurders om komst azc's

Samenleving
door anp
vrijdag, 28 november 2025 om 10:54
anp281125095 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) "walgt" van de bedreigingen die steeds meer lokale bestuurders te verduren krijgen vanwege de komst van azc's. Afgelopen week werden bestuurders en raadsleden van de gemeente Venlo geïntimideerd om de komst van asielopvang. Ook stapte de burgemeester van Terneuzen op, nadat de gemeenteraad na druk van buitenaf toch geen azc meer wilde.
"Die bestuurders voeren gewoon de wet uit", zegt Rijkaart verwijzend naar de spreidingswet. "Je mag demonstreren, maar dat mag niet ontaarden in bedreiging en intimidatie." Hij wil dat gemeenten aangifte blijven doen als wethouders of raadsleden bedreigd worden.
Rijkaart vindt het belangrijk dat ook andere politici hun steun uitspreken voor lokale bestuurders.
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

anp271125121 1

Emile Ratelband veroordeeld voor belediging van Yeşilgöz

f8fd55bc-113c-417d-8fe3-9af558e6619e

Griekspoor onder vuur om deelname aan omstreden Russisch tennistoernooi

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

44564089_m

Dit is hoe gemakkelijk het is om elke dag genoeg vitamine C binnen te krijgen

ANP-436738074

Dit zijn de 25 mooiste reisbestemmingen volgens National Geographic

Loading