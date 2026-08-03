Zo zorg je dat je van je vakantie geen bedwansen of andere enge beesten mee naar huis neemt.

Controleer bij aankomst altijd even het bed en de omgeving: til het matras op, kijk langs de randen en in kieren van bedframe en nachtkastje naar rare vlekjes of kleine roodbruine beestjes. Zet je koffer in de badkamer of op een rek, nooit op of onder het bed, en houd zoveel mogelijk kleding in afsluitbare zakken. Bij thuiskomst laat je je bagage eerst buiten staan, pak je de koffer daar uit en gaat alle was rechtstreeks in de machine, liefst op 60 graden of naar de stomerij als het niet warmer mag.

Zie je thuis toch bloedvlekjes op je lakens of krijg je mysterieuze, jeukende beten, neem het serieus en schakel snel een professionele bestrijder in; zelf wat sprayen lost het probleem zelden echt op. Zo blijft je vakantie een mooie herinnering, in plaats van een plaag die je slaapkamer wekenlang terroriseert.

Een bedwantsbeet herken je meestal aan meerdere kleine, rode bultjes dicht bij elkaar, vaak in een rijtje, die sterk jeuken en vooral op plekken zitten die ’s nachts het matras raken.

Hoe ziet een bedwantsbeet eruit?