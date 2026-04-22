Grootste stijging brandstofprijzen in VK sinds invasie Oekraïne

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 15:48
LONDEN (ANP/RTR) - De brandstofprijzen zijn ook in het Verenigd Koninkrijk fors gestegen. Het gaat om de grootste stijging sinds juni 2022, kort nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Dat meldt statistiekbureau ONS, de Britse evenknie van het CBS.
De brandstofprijzen stegen in maart met 8,7 procent. Volgens het bureau is dit ook de belangrijkste reden waarom de inflatie is gestegen. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk kwam in maart uit op 3,3 procent. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de 3 procent in februari.
De Bank of England waarschuwt dat de oorlog in het Midden-Oosten zou kunnen leiden tot een aanhoudend hoge inflatie in het land, maar lijkt vooralsnog de rente niet te verhogen.
