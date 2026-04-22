Wall Street opent met winst door verlenging wapenstilstand

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend, nadat president Donald Trump had aangekondigd de wapenstilstand tussen de Verenigde Staten en Iran te verlengen. Daarnaast waren er weer veel bedrijfsresultaten voor beleggers op Wall Street, waaronder van vliegtuigbouwer Boeing.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een winst van 0,9 procent op 49.570 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 7115 punten en de technologiebeurs Nasdaq won ook 0,7 procent, tot 24.435 punten. Dinsdag daalden de Amerikaanse hoofdgraadmeters nog door twijfels op de markt over de vredesgesprekken tussen de VS en Iran en een stijging van de olieprijzen.

Een aandeel Boeing werd 4,1 procent duurder. Het bedrijf leverde het afgelopen kwartaal 143 verkeersvliegtuigen aan klanten af, meer dan vorig jaar. Volgens persbureau Bloomberg is dat het hoogste aantal leveringen voor een eerste kwartaal sinds 2019. De omzet nam met 14 procent toe tot 22,2 miljard dollar. Boeing ontving daarnaast nieuwe orders voor 140 commerciële vliegtuigen. Het orderboek groeide naar meer dan 6100 vliegtuigen met een recordwaarde van 576 miljard dollar.

AT&T kwam met beter dan verwachte resultaten, geholpen door meer klanten voor mobiele telefonie en internetaansluitingen aan huis. Maar het aandeel daalde met 2,4 procent. United Airlines opende eveneens de boeken. De luchtvaartmaatschappij verlaagde daarbij de winstverwachting voor heel dit jaar door de sterk gestegen brandstofkosten vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De koers van United Airlines daalde met 3,7 procent.

Andere grote bedrijven met kwartaalberichten waren onder meer tabaksfabrikant Philip Morris International (plus 4,5 procent), de producent van medische apparatuur Boston Scientific (plus 7,6 procent).

Softwarebedrijf Adobe, onder meer bekend van Photoshop, kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 25 miljard dollar dat loopt tot en met april 2030. Adobe werd 3,1 procent hoger gezet.

Na het slot van de beurshandel komen nog onder meer Tesla en technologieconcern IBM met cijfers. In aanloop daarnaartoe won Tesla 1,1 procent en steeg IBM 0,4 procent.