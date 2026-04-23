Grote bedrijven tegen nieuwe regels voor rapportage uitstoot

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Een groep bedrijven, waaronder Apple, Amazon, Patagonia en BYD, is tegen een mogelijke aanscherping van het rapporteren van vervuilende uitstoot. In een gezamenlijke verklaring pleiten ze ervoor om bepaalde veranderingen in die rapportages optioneel in plaats van verplicht te maken. De nieuwe regels achten ze niet haalbaar.

De verklaring van meer dan zestig bedrijven is ingediend bij Greenhouse Gas Protocol. Deze instantie stelt wereldwijde kaders vast voor het meten van broeikasgasuitstoot voor landen en bedrijven. Het klimaatorgaan overweegt strengere regels om op die manier greenwashing, het jezelf duurzamer voordoen dan je bent, tegen te gaan.

De bedrijven maken zich met name zorgen om de regels omtrent het elektriciteitsverbruik. Ondernemingen kunnen certificaten voor groene stroom kopen om de uitstoot van de stroomopwekking te compenseren. Dat gaat nu nog per jaar, maar in de nieuwe regels zou dit per uur nauwkeurig moeten. Ook moeten bedrijven dichter bij de activiteit gaan compenseren.