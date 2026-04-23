Wall Street voorzichtig nu toenadering Iran en VS uitblijft

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. Beleggers bleven voorzichtig omdat de Verenigde Staten en Iran nog niet dichter bij een vredesdeal zijn gekomen. Ondanks het ruim twee weken durende bestand lijken de spanningen zelfs weer toe te nemen. De financiële markten verwerkten daarnaast kwartaalberichten van grote bedrijven.

De Dow-Jonesindex zakte 0,4 procent tot 49.310,32 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor ook 0,4 procent tot 7108,40 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde 0,9 procent lager op 24.438,50 punten. Een dag eerder stegen de S&P 500 en Nasdaq nog tot recordniveaus.

De Straat van Hormuz blijft zo goed als geblokkeerd door Iran, terwijl de Verenigde Staten de scheepvaart van en naar Iraanse havens zeggen tegen te houden. Het Iraanse regime zegt vooralsnog niet te willen onderhandelen met de VS. Ondanks de wapenstilstand meldden Iraanse persbureaus bovendien dat de luchtafweer in Teheran in actie is gekomen.

De olieprijzen stegen harder na het nieuws. Een vat Brentolie werd 3,7 procent meer waard op 105,75 dollar per vat. Amerikaanse olie steeg ook 3,7 procent in prijs tot 96,35 dollar per vat.

Tesla kwam met kwartaalcijfers en wist de omzet en winst in de eerste maanden van het jaar op te voeren, na een moeizaam 2025. Topman Elon Musk waarschuwde ook dat het bedrijf grote bedragen zal investeren in AI-gestuurde auto's en mensachtige robots. Het aandeel daalde 3,5 procent.

Speelgoedfabrikant Hasbro was een opvallende stijger, met een koerswinst van 6,6 procent. In de aanloop naar zijn kwartaalbericht meldde het bedrijf achter My Little Pony en Transformers een hogere omzet te hebben geboekt dan kenners hadden verwacht. Dat dankte Hasbro vooral aan de populariteit van het kaartspel Magic: The Gathering.

Socialemediaconcern Meta verloor 2,3 procent. Het bedrijf is van plan 10 procent van het personeel te ontslaan, wat neerkomt op zo'n 8000 mensen, meldden media op basis van een interne memo. Volgens persbureau Bloomberg biedt Microsoft ook duizenden werknemers een uitkoopregeling aan waarmee ze vervroegd met pensioen kunnen. De grote techconcerns moeten geld vrijspelen voor hun grote investeringen in extra datacenters voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Aandelen van Microsoft daalden 4 procent.