Woonbond vindt dat huurder weinig opschiet met energiesteun

AMSTERDAM (ANP) - Huurders zien te weinig terug van de compenserende maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd voor de hoge energielasten, vindt de Woonbond. Veel van de hulp gaat naar huiseigenaren, stipt de belangenbehartiger van huurders aan.

Deze week werd bekend dat de regering geld vrijmaakt om de pijn van de hoge energieprijzen te verzachten. Er gaat onder andere 180 miljoen euro naar een bestaand warmtefonds voor leningen aan huiseigenaren die hun woning energiezuiniger willen maken. De Woonbond wijst erop dat energiearmoede, oftewel een laag inkomen in combinatie met een hoge energierekening, juist het vaakst voorkomt bij huurders.

Het kabinet kondigde ook aan 195 miljoen euro te steken in het Noodfonds Energie, voor hulp bij te hoge energiekosten voor huishoudens met lage inkomens. Het geld daarvoor komt uit andere potjes voor armoedebestrijding. "Het kabinet investeert dus niet extra, maar schuift met geld dat al een bestemming had. Onderaan de streep schieten huurders daar niets mee op", zegt Woonbond-directeur Zeno Winkels.