Grote deurwaarders tekenen akkoord voor snellere schuldrust

UTRECHT (ANP) - Vijf grote kantoren voor gerechtsdeurwaarders zijn akkoord met afspraken die mensen met problematische schulden sneller duidelijkheid moeten geven. Ze beloven bij voorbaat akkoord te gaan met schuldregelingen. Dit zorgt voor rust bij mensen die aan een oplossing werken voor hun financiële problemen, is het idee.

Bosveld Incasso en Gerechtsdeurwaarders, Flanderijn, GGN, Janssen & Janssen Incasso en Gerechtsdeurwaarders en Syncasso ondertekenen dinsdag het convenant, kondigt de branchevereniging voor schuldhulpverleners NVVK aan. Daarmee hebben vier van de vijf grootste gerechtsdeurwaarders zich bij het akkoord aangesloten.

Volgens een woordvoerder van de NVVK zit daar grote winst in. Doordat direct meerdere grote kantoren meedoen, verdwijnt een vorm van concurrentie tussen hen. Mensen in de voorfase van een schuldhulptraject lopen daardoor minder risico dat ze in die periode alsnog een deurwaarder op hun dak krijgen.

Bij voorbaat akkoord

Volgens de afspraken gaan de deurwaarders bij voorbaat akkoord met een schuldenregeling als die is opgesteld met hulp van een NVVK-lid. Er zit wel een probleem aan die belofte. Deurwaarders hebben namelijk een zogeheten ministerieplicht, waardoor ze in principe datgene moeten doen waar hun opdrachtgevers om vragen. Schuldeisers kunnen deurwaarders dus opdragen om niet akkoord te gaan met een regeling.

In die gevallen beloven de deurwaarders "te blijven kijken naar wat er wél kan" om tot een oplossing te komen voor iemand met schuldproblemen. Een woordvoerder van de NVVK legt uit dat de deurwaarders bijvoorbeeld in gesprek kunnen gaan met hun opdrachtgevers om uit te leggen dat een schuldenregeling het beste is.

Het convenant volgt op eerdere afspraken tussen de schuldhulpverleningsbranche en deurwaarders. Zo sloot Syncasso in 2021 een convenant met de NVVK, gevolgd door een afspraak met Flanderijn in 2022.