Meer blanco stemmen in gemeente Moerdijk

MOERDIJK (ANP) - In de gemeente Moerdijk, waarvan het gelijknamige dorp dreigt te worden opgeheven, is meer blanco gestemd dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat om 0,5 procent woensdag ten opzichte van 0,2 procent in 2022. Dat komt neer op 87 blanco stemmen dit jaar en 31 blanco stemmen vier jaar geleden.

Een blanco stem betekent dat je wel bent gaan stemmen, maar dat je niets invult op je stembiljet. Het is niet bekend waarom het aantal blanco stemmen is gestegen. De organisatie blancostem.nl had opgeroepen om op deze manier te protesteren tegen het opheffen van het dorp Moerdijk, waar de gemeenteraad eerder voor stemde.

"Ik vind een blanco stem niet per se een stem tegen", aldus burgemeester Aart-Jan Moerkerke van de Brabantse gemeente. "Dit dossier is zo complex, ik kan me heel goed voorstellen dat je dan niet weet waarop je moet stemmen. Ik heb sowieso liever dat mensen een blanco stem uitbrengen dan dat ze helemaal niet gaan stemmen."

Wethouder Danny Dingemans, die over de beoogde uitbreiding van het haven- en industriecomplex in Moerdijk gaat, kreeg met zijn VVD de meeste stemmen. De VVD komt met vier zetels in de nieuwe raad, net als Forum voor Democratie dat in Moerdijk voor het eerst meedeed aan de verkiezingen. "De organisatie blancostem.nl heeft op meer plekken opgeroepen niets in te vullen op het stembiljet, maar ik begrijp werkelijk niet wat de positieve bijdrage daarvan is", zegt VVD-lijsttrekker Dingemans. "Met alle respect, maar die paar blanco stemmen maken geen verschil en geen indruk. Ik vind het op geen enkele wijze helpen. Je kunt beter een partij uitzoeken die dicht bij je eigen overtuigingen ligt."