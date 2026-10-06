Grote Hollywoodfusie Paramount Skydance en Warner Bros. afgerond

LOS ANGELES (ANP/BLOOMBERG) - Paramount Skydance heeft de overname van Warner Bros. Discovery ter waarde van 110 miljard dollar afgerond. Daarmee is een van de grootste mediafusies aller tijden een feit, na een slepende biedingenstrijd met Netflix en het afweren van allerlei rechtszaken.

Het nieuwe bedrijf, dat Skydance gaat heten, brengt twee van de vijf grootste Hollywoodstudio's samen, met bekende filmreeksen als Harry Potter en Mission: Impossible. Onder het bedrijf vallen ook tientallen Amerikaanse tv-zenders en twee grote streamingdiensten: Paramount+ en HBO Max.

"Vandaag is een historische dag, niet alleen voor Skydance, maar voor onze hele sector", zei topman David Ellison, zoon van de bekende techmiljardair Larry Ellison, dinsdag in een verklaring.

In bepaalde opzichten is dit pas het begin. Skydance staat nu voor een ingewikkelde integratie van de twee mediabedrijven. Daarbij moet het een schuldenlast van tientallen miljarden dollars zien weg te werken. In Hollywood wordt gevreesd voor een grote banenreductie.