KNSB wijzigt selectie schaatsers voor WK en ploegenachtervolging

UTRECHT (ANP) - Schaatsbond KNSB heeft voorafgaand aan het na-olympische seizoen twee wijzigingen aangekondigd in de selectieprocedure van Nederlandse schaatsers voor internationale toernooien. Dat maakte de bond dinsdag bekend. Individuele schaatsers kunnen zich via de World Cups al plaatsen voor het WK afstanden. Ook verandert de selectie van de ploegenachtervolging bij de mannen.

Aan de plaatsing voor het WK afstanden zijn drie voorwaarden verbonden. De schaatser moet na vier World Cups in de top-3 van het internationale klassement staan, minimaal één World Cup hebben gewonnen én de hoogst geklasseerde Nederlander zijn. Dat kan voor de beste Nederlandse schaatsers betekenen dat zij het NK afstanden in januari, het kwalificatietoernooi voor het WK, kunnen overslaan.

Bij de ploegenachtervolging wordt de selectie van de mannen voor de eerste twee World Cups bepaald op basis van het World Cup Kwalificatietoernooi (WCKT), in plaats van aanwijzing door bondscoach Rintje Ritsma. De winnaar van het WCKT gaat automatisch het World Cup-circuit in.