Grote Indiase bank schrapt duizenden banen

MUMBAI (ANP/BLOOMBERG) - De HDFC Bank, een van de grootste banken van India, heeft duizenden banen geschrapt. Uit het dit weekend verschenen jaarverslag van de bank kwam naar buiten dat het personeelsbestand in het boekjaar tot en met maart met ruim 3300 is gekrompen. Vooral administratief en ondersteunend personeel moest vertrekken. Hun totaal nam met meer dan 8000 af. Op andere plekken binnen het concern werden ook weer mensen aangenomen.

HDFC staat bekend als de grootste particuliere bank van het Zuid-Aziatische land. Er werken meer dan 200.000 mensen. Volgens topman Sashidhar Jagdishan moet de bank zich aanpassen aan technologische veranderingen.

Banken wereldwijd, ook in India, zetten steeds vaker kunstmatige intelligentie en automatisering in om werkprocessen te stroomlijnen. Topbestuurders van meerdere grote banken hebben al gewaarschuwd dat AI op termijn de behoefte aan bepaalde functies zal verminderen. Naar andere functies binnen de bank, bijvoorbeeld voor klantcontact en advies, ontstaat wel meer vraag.