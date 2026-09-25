Grote Italiaanse bank voor miljoenen opgelicht met AI-misleiding

MILAAN (ANP/RTR) - Oplichters hebben met AI-middelen 95 miljoen euro weten buit te maken bij de private tak van een van de Italiaanse grootbanken, Intesa Sanpaolo. Hoewel meer dan de helft van het verduisterde geld inmiddels terug is, is nog altijd circa 36 miljoen euro spoorloos.

De criminelen wisten met een valse identiteit op WhatsApp de directeur van Fideuram te bereiken. In dat bericht werd zogenaamd door de baas van Intesa Sanpaolo om hulp gevraagd met een overzeese overboeking. Kort daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van een hooggeplaatst iemand binnen een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde. De Fideuram-directeur zette daarna de overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking.

In samenwerking met de autoriteiten in onder meer China, Portugal en Italië kon een deel van het geld nadien worden teruggevonden, al kon niet al het vermiste geld worden getraceerd.