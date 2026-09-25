Duizenden Kosovaren demonstreren na vonnis Kosovotribunaal

PRISTINA (ANP/AFP) - Duizenden mensen zijn in Kosovo de straat op gegaan om te demonstreren tegen de veroordelingen in het Kosovotribunaal vorige week. Onder anderen voormalig president Hashim Thaçi werd daar veroordeeld voor oorlogsmisdaden gepleegd in de jaren negentig. Thaçi streed destijds voor een onafhankelijk Kosovo.

Sinds de veroordeling wordt dagelijks geprotesteerd in Pristina, de hoofdstad van Kosovo. Demonstranten zien de veroordeling als onrechtvaardig en vinden dat Thaçi als leider van het bevrijdingsleger van Kosovo streed tegen Servische onderdrukking. Ze beschuldigen het tribunaal vooringenomen te zijn en bekritiseren het gebruik van bewijsmateriaal dat is aangeleverd door Servië.

Het Kosovotribunaal bevond Thaçi en drie andere leiders van het bevrijdingsleger van Kosovo schuldig aan moorden, onrechtmatige arrestaties, foltering en wrede behandeling. Tijdens het conflict kwamen 13.000 mensen om het leven. Alleen na interventie van de NAVO trok Servië zich terug.