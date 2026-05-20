ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote meerderheid vakbondsleden stemt in met cao rijksambtenaren

Economie
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 12:29
anp200526097 1
DEN HAAG (ANP) - Een grote meerderheid van de vakbondsleden onder rijksambtenaren heeft ingestemd met de afspraken die vakbonden en het kabinet maakten over een nieuwe cao. Eind april kwam het al tot een principeakkoord over een loonsverhoging, na weken vol stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn waar de regering lang aan vasthield.
Nu stemt ongeveer 80 procent van de vakbondsleden in met de nieuwe afspraken over een loonsverhoging, melden FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid. Daarmee is het akkoord definitief.
Bij de nieuwe cao, die tot het einde van dit jaar loopt, krijgen de 160.000 rijksambtenaren in juli een loonsverhoging van 2,7 procent. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering, die hoger is voor rijksambtenaren in lagere loonschalen.
Door eerdere stakingen van rijksambtenaren kwamen onder andere slachthuizen tijdelijk stil te liggen, door het wegblijven van NVWA-toezichthouders. Ook kon de Tweede Kamer op een landelijke actiedag niet open door onderbezetting.
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

247892435_m

Veel negatieve gesprekken met je partner? Psychologen ontdekken belangrijkste reden daarvoor

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

131407962_m

Meer geld, een promotie of droomhuis? Gelukshoogleraar van Yale legt uit wat écht gelukkig maakt

gandr-collage

Nederlanders geven nu twee keer zoveel uit als vijftig jaar geleden

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

Loading