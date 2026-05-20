Grote meerderheid vakbondsleden stemt in met cao rijksambtenaren

DEN HAAG (ANP) - Een grote meerderheid van de vakbondsleden onder rijksambtenaren heeft ingestemd met de afspraken die vakbonden en het kabinet maakten over een nieuwe cao. Eind april kwam het al tot een principeakkoord over een loonsverhoging, na weken vol stakingen van rijksambtenaren tegen de nullijn waar de regering lang aan vasthield.

Nu stemt ongeveer 80 procent van de vakbondsleden in met de nieuwe afspraken over een loonsverhoging, melden FNV, CNV, AC Rijksvakbonden en CMHF Overheid. Daarmee is het akkoord definitief.

Bij de nieuwe cao, die tot het einde van dit jaar loopt, krijgen de 160.000 rijksambtenaren in juli een loonsverhoging van 2,7 procent. Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering, die hoger is voor rijksambtenaren in lagere loonschalen.

Door eerdere stakingen van rijksambtenaren kwamen onder andere slachthuizen tijdelijk stil te liggen, door het wegblijven van NVWA-toezichthouders. Ook kon de Tweede Kamer op een landelijke actiedag niet open door onderbezetting.