NAVO-landen willen geen vast percentage aan Oekraïnesteun leveren

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 12:28
BRUSSEL (ANP) - De Europese NAVO-landen weigeren af te spreken elk een vaste bijdrage vrij te maken voor de steun aan Oekraïne, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Hij had "gedurfd" voorgesteld dat ze 0,25 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) voortaan aan Oekraïne zouden besteden, maar daar is te weinig steun voor.
De verschillen in gulheid zijn nu groot onder Oekraïnes medestanders. Veel komt neer op Noordwest-Europese landen als Nederland, Duitsland en de Scandinavische bondgenoten. Zij kopen bijvoorbeeld het overgrote deel van de Amerikaanse wapens waar Oekraïne nog niet zonder kan en klagen dat met name Zuid-Europese bondgenoten niet thuisgeven.
De Baltische landen stelden geruime tijd geleden al voor de lasten eerlijk te verdelen met een vast bbp-percentage. Nederland sloot zich later bij dat initiatief aan, en ook Rutte besloot zich er sterk voor te maken. Het draagvlak ontbreekt, constateerde hij woensdag. Maar de kwestie zou zo wél weer onder de aandacht zijn gebracht.
