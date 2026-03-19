Grote pakketvervoerder FedEx rekent op meer winst ondanks oorlog

MEMPHIS (ANP/BLOOMBERG) - De grote Amerikaanse pakketvervoerder FedEx heeft zijn winstverwachting voor het hele jaar verhoogd. De optimistischere vooruitzichten geven aan dat het koeriersbedrijf verwacht de toenemende economische onrust door de Iranoorlog en stijgende energieprijzen te kunnen weerstaan.

Het bedrijf had voor alle nieuwe onrust al geprobeerd zijn activiteiten te versterken met een brede herstructurering door zijn luchtvracht- en grondbezorgnetwerken te combineren. Dat lijkt succesvol, want FedEx rekent voor zijn huidige boekjaar nu op een aangepaste winst per aandeel tussen de 19,30 en 20,10 dollar. Dat betekent een duidelijke stijging ten opzichte van de eerdere verwachting van maximaal 19 dollar.

Op de financiële markten werd sterk naar de FedEx-cijfers uitgekeken voor signalen over wat de oorlog in het Midden-Oosten voor de economie kan betekenen. De onderneming wordt vaak gezien als een goede economische graadmeter, aangezien het bedrijf een breed segment van de wereldeconomie bedient.