PFAS-vervuiling in deel sloten Dordrecht en omgeving verergerd

DORDRECHT (ANP) - In sommige sloten in Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en de gemeente Molenlanden is de PFAS-vervuiling de afgelopen jaren verergerd. Daarom hebben gemeenten en waterschappen besloten dat in een groter deel geen slootwater meer gebruikt mag worden voor het beregenen van voedselgewassen.

Volgens Waterschap Rivierenland worden in een deel van de sloten de risiconormen overschreden voor irrigatiewater. Dat was al langer zo. Maar uit nieuwe meetgegevens van stichting Moestuinherstel zou blijken dat de PFAS-concentraties soms hoger zijn dan in 2022.

"Dit is een zorgelijke constatering", zegt de Dordtse wethouder Tanja de Jonge. "Het laat zien hoe belangrijk het is dat we blijven meten, samenwerken en open delen wat we weten, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn en we mens en milieu kunnen beschermen."

Dordrecht en omgeving is vooral verontreinigd met de stof PFOA, een van de vele PFAS-stoffen. Dat komt door de uitstoot van de chemische fabriek Chemours, wat vroeger DuPont was.