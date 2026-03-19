D66 kritisch op Heinen, die tegenvaller liet vallen in interview

DEN HAAG (ANP) - Regeringspartij D66 is kritisch op minister Eelco Heinen (Financiën, D66) omdat die deze week "terloops" een tegenvaller van ruim 1 miljard euro op de arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA noemde in een interview. "Dat kan natuurlijk niet", zei Tweede Kamerlid Stephan Neijenhuis tijdens een begrotingsdebat in de Tweede Kamer.

In het eerste deel van dat debat bleek vorige week dat D66 en coalitiepartner CDA zorgen hebben over de voorgenomen bezuinigingen op de WIA. Doordat de Kamer in die week ook wilde debatteren over de oorlog in Iran, werd de beantwoording van minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) een week uitgesteld. In de tussentijd waarschuwde Heinen dus voor de oplopende kosten van de WIA.

Neijenhuis vindt dat Heinen had moeten wachten tot de voorjaarsnota. Daarin maakt het kabinet in één keer bekend welke mee- en tegenvallers er zijn en hoe de begroting weer in balans wordt gebracht. Het is erg ongebruikelijk dat een minister daarop vooruitloopt. "Wat ons betreft was dit eens maar niet weer", aldus Neijenhuis.