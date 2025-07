Opnieuw debat aangevraagd over Gaza, ditmaal door de SP

DEN HAAG (ANP) - SP-Kamerlid Sarah Dobbe heeft een debat aangevraagd over de oorlog in Gaza. Vorige week wilden GroenLinks-PvdA en D66 ook al dat de Tweede Kamer het zomerreces zou onderbreken voor een debat, maar hun aanvraag kreeg niet genoeg steun.

Buitenlandminister Caspar Veldkamp heeft maandagavond nieuwe stappen aangekondigd om Israël te bewegen meer humanitaire hulp in Gaza toe te laten. In een brief schreef hij onder meer dat de Israëlische ambassadeur wordt ontboden en dat twee omstreden ministers Nederland niet meer in mogen. Op Europees niveau wil Veldkamp aandringen op maatregelen tegen import uit illegale Israëlische nederzettingen.

"Met deze informatie lijkt het me goed om nu wel een debat te voeren", vindt Dobbe. Volgens haar zijn de acties van het kabinet niet genoeg. "Dit kan niet wachten tot na het reces." Het SP-Kamerlid doet het verzoek om deze of volgende week een commissiedebat te voeren.