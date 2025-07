Krant: waarschuwingssysteem Kerr County verworpen om kosten

AUSTIN (ANP) - In het door dodelijke overstromingen getroffen Kerr County (Texas) wordt al jaren gediscussieerd over een mogelijk waarschuwingssysteem voor overstromingen. Dat kwam er niet omdat het te duur werd gevonden, schrijft de krant The New York Times. Rechter Rob Kelly, de hoogste gekozen functionaris in het gebied, legde uit dat belastingbetalers in de county weinig voelden voor hogere uitgaven.

De krant meldt dat acht jaar geleden werd voorgesteld een systeem met onder meer sirenes en detectiesystemen op te zetten. Dat moest het mogelijk maken mensen tijdig te waarschuwen. Dat project kwam nooit van de grond, vooral door zorgen over de kosten.

Kerr County ligt in een gebied waar vaker plotselinge overstromingen plaatsvinden. Het staat bekend als Flash Flood Alley. Zomerkampen voor kinderen aan de rivier waarschuwden elkaar als er gevaarlijke situaties ontstonden. Er waren afgelopen week ook waarschuwingen via tekstberichten, maar die kwamen niet voor iedereen op tijd.