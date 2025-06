Groter jaarverlies voor Maastricht Aachen Airport

MAASTRICHT (ANP) - Maastricht Aachen Airport heeft over 2024 een groter verlies geleden dan een jaar eerder. De hoeveelheid via de lucht vervoerde vracht liep terug en het aantal passagiers groeide slechts minimaal ten opzichte van 2023, het jaar waarin de luchthaven acht weken gesloten was voor vliegverkeer door de baanrenovatie.

"We zijn als vanzelfsprekend niet tevreden met het behaalde resultaat. 2024 kende een stevig verlies, net als in 2023", zegt topman Joost Meijs. De holding waar het vliegveld onder valt sloot 2024 af met een verlies van 11,5 miljoen euro, tegen 6,8 miljoen euro een jaar eerder. Het vrachtvolume daalde van 32.275 naar 29.448 ton gevlogen vracht. Er werden 230.932 passagiers vervoerd. In 2023 waren dit er 228.660.

Meijs wil 2025 gebruiken om verlieslatende activiteiten te verbeteren, en mocht dat niet mogelijk zijn, af te bouwen. Dat moet zorgen voor een gezondere bedrijfsvoering. Het is nu al duidelijk dat er de komende jaren weer verliezen in de boeken komen.