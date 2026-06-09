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GSK betaalt miljarden voor ontwikkelaar van longkankermedicatie

Economie
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 8:56
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - De Britse farmaceut GSK neemt voor 10,6 miljard dollar de Amerikaanse ontwikkelaar van longkankermedicatie Nuvalent over. Daarmee wil GSK uitbreiden op het gebied van oncologie. Het is de grootste overname voor GSK in meer dan tien jaar.
De overname wordt in contanten afgehandeld en moet in het derde kwartaal van dit jaar afgerond worden, afhankelijk van goedkeuring van mededingingsautoriteiten. De overnameprijs van 124 dollar per aandeel is 40 procent hoger dan de slotkoers van Nuvalent op Wall Street maandag. Nuvalent is gevestigd in Cambridge in de staat Massachusetts.
Met de overname begeeft GSK zich opnieuw op het overnamepad. In januari nam het door topman Luke Miels geleide farmacieconcern nog voor 2,2 miljard dollar het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Rapt Therapeutics over, dat actief is met middelen tegen ontstekings- en auto-immuunziektes.
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