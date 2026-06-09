Sterk: excuses voor misstanden jeugdzorg moeten snel komen

DEN HAAG (ANP) - De excuses voor misstanden in de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg laten te lang op zich wachten, erkent minister Mirjam Sterk (Langdurige Zorg, CDA). Ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass vroeg in 2024 aandacht voor deze misstanden in een rapport en stelt nu dat de meeste aanbevelingen daaruit niet zijn opgevolgd. Gedupeerde jongeren wachten nog steeds op "erkenning, nazorg of financiële hulp", stelt hij in een nieuw rapport.

Het kabinet heeft 12 miljoen euro gereserveerd voor excuses en herstel voor de jongeren en is bezig met de voorbereidingen hiervan. Een woordvoerder zegt dat de minister dat zorgvuldig wil doen en dat het daarom langer duurt dan gehoopt. Maar Sterk belooft "op zeer korte termijn" meer te vertellen over hoe en wanneer die excuses komen en hoe het geld wordt uitgegeven.

De minister kan overigens niet bij de presentatie van het rapport zijn, omdat ze verplichtingen heeft bij het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier.