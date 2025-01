Habeck waarschuwt voor te grote afhankelijkheid van energie VS

BERLIJN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Duitse economieminister Robert Habeck heeft gewaarschuwd dat Europa niet te afhankelijk moet worden van Amerikaanse energie en heeft de regio opgeroepen om eensgezind te reageren op de nieuwe regering van Donald Trump.

Europa moet "de regering-Trump met open armen ontvangen, maar niet onze hand laten afhakken", zei hij dinsdag op een energietop in Berlijn. Habeck noemde het daarnaast een "fataal signaal aan de wereld" dat een van Trumps eerste daden als president was om zich terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. "Dit is het begin van een historische mislukking." In dat akkoord is onder meer afgesproken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden.

Door het grotendeels wegvallen van Russisch gas na de Russische inval in Oekraïne importeert Europa veel meer vloeibaar gemaakt aardgas uit de VS. "In een wereld waarin we moeten verwachten dat energietoevoerketens worden misbruikt voor machtspolitiek, is energieafhankelijkheid altijd een probleem", zei Habeck.