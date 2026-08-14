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Hack bij Franse belastingdienst, gegevens gestolen

Economie
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 10:30
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PARIJS (ANP/RTR) - Bij de Franse belastingdienst is een hack geweest waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Dat meldt het Franse ministerie van Financiën. Het gaat om gegevens van zowel particulieren als bedrijven. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de exacte omvang van de hack en welke gegevens precies zijn buitgemaakt.
Volgens het ministerie kwam er woensdag een claim van een "kwaadwillende speler" over een hack bij de belastingdienst die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Daarop werd onderzoek ingesteld, waarbij de cyberaanval en de diefstal van gegevens werden bevestigd. Belastingbetalers die zijn getroffen, zullen worden benaderd over welke informatie gestolen is en krijgen indien nodig advies over het nemen van beschermingsmaatregelen.
FrenchBreaches, een platform dat hacks in Frankrijk bijhoudt, zegt dat gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers zijn gestolen. Het platform zegt die cijfers te hebben gekregen van de hackers zelf. Het ministerie van Financiën heeft nog geen commentaar gegeven op dat bericht.
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