Hackers kapen stoplichten en bespotten Trump, Musk en Zuckerberg

Hackers in de technologieregio Silicon Valley in Noord-Californië hebben voetgangerslichten gekraakt om op ludieke wijze president Donald Trump, Elon Musk en Mark Zuckerberg te bespotten. In plaats van de gebruikelijke audio-instructies bij voetgangersoversteekplaatsen zoals 'wachten' of 'lopen', speelden luidsprekers in Palo Alto, Menlo Park en Redwood City opnames die op een spottende manier klonken als de president en de techmiljardairs.

Een stem die klonk als Musk bood voorbijgangers een Tesla Cybertruck aan als ze zijn vriend wilden worden. Een andere imitatie, zogenaamd van Zuckerberg, zei: "Echte mensen noemen me The Zuck."

In een andere video die veel werd gedeeld, klinkt de stem van Musk, terwijl hij over Trump praat: "grappig eigenlijk, ik dacht altijd dat hij gewoon een domme zak was. Maar als je 'm leert kennen is hij eigenlijk best lief, zachtaardig en liefdevol." De filmpjes worden veel gedeeld op TikTok, Instagram en X.