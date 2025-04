Ruim 2500 deelnemers aan Vrijheidsdefilé, ook Duitse militairen

WAGENINGEN (ANP) - Ruim 2500 mensen doen op 5 mei mee aan het Vrijheidsdefilé in Wageningen, tachtig jaar nadat in die stad werd onderhandeld over de Duitse capitulatie en er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Voor het eerst doet ook een Duitse delegatie van actief dienende militairen mee aan het defilé in de Gelderse gemeente. "Tegenstanders van toen zijn bondgenoten van nu geworden", zegt organisatie Wageningen45 daarover. "Het zichtbaar maken en markeren van dit bondgenootschap draagt bij aan de waardering voor de onmisbare internationale samenwerking."

Aan het traditionele defilé op 5 mei in Wageningen doen behalve actieve militairen ook altijd veteranen uit de Tweede Wereldoorlog mee, die het defilé aanvoeren. Om hoeveel Nederlandse en buitenlandse veteranen het dit jaar gaat, wordt later bekendgemaakt. Vorig jaar waren er 1700 deelnemers, onder wie ongeveer vijftien veteranen.

Het Vrijheidsdefilé stond tot vorig jaar bekend als het Bevrijdingsdefilé. Vorig jaar is het defilé omgevormd tot eerbetoon aan internationale militaire samenwerking, met een nieuwe naam. Volgens Wageningen45 was dat nodig om relevant te blijven. "Recente gebeurtenissen op het wereldwijde toneel waardoor wereldwijd vrijheid en verworvenheden onder druk staan leren ons dat er zonder internationale militaire samenwerking géén tachtig jaar vrijheid zou zijn", aldus de organisatie.

Stad der bevrijding

Aan het defilé doen dit jaar buitenlandse militairen uit twaalf landen mee, een verdubbeling ten opzichte van de zes deelnemende landen van vorig jaar. Behalve uit Duitsland komen zij uit Canada, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Noorwegen, Oekraïne, Polen, Slowakije, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Wageningen wordt gezien als 'stad der bevrijding', omdat in het Wageningse Hotel de Wereld in mei 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie. De 5 mei-lezing is dit jaar ook in de Gelderse stad. De Poolse premier Donald Tusk houdt die lezing. Gelderland geldt in het jubileumjaar tachtig jaar vrijheid als gastprovincie van de nationale viering van de bevrijding.