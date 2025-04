Hoogste hof VK: 'vrouw' verwijst in wet naar biologisch geslacht

LONDEN (ANP) - Het Britse hooggerechtshof heeft besloten dat de term "vrouw" in een wet tegen discriminatie verwijst naar "biologische" vrouwen, doelend op het geslacht dat ze is toegekend bij geboorte. De uitspraak volgt op jarenlang juridisch gesteggel over de positie van transvrouwen.

De zaak komt voort uit een conflict tussen de door schrijfster J.K. Rowling gesteunde vrouwengroep For Women Scotland (FWS) en de Schotse overheid. Die vond dat erkende transvrouwen wettelijk ook als vrouw aangemerkt konden worden.

In de Britse antidiscriminatiewet, de Equality Act 2010, wordt vrouw gedefinieerd als "vrouwelijk persoon van elke leeftijd". Het hof zegt daar nu over dat "de termen "man", "vrouw" en "geslacht" in de Equality Act 2010 verwijzen naar biologisch geslacht".

Rechter Patrick Hodge riep wel op de uitspraak niet uit te leggen als "overwinning van één of meer groepen in onze samenleving ten koste van een andere", want daar is volgens hem geen sprake van. Hij benadrukte dat ook transpersonen bescherming genieten onder de wet.