Han Noten toch geen toezichthouder bij FNV

AMSTERDAM (ANP) - Han Noten wordt toch geen lid van de raad van toezicht van FNV. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam wees de oud-PvdA-senator aan als een van de twee leden die moeten adviseren over een verbetering van de organisatie, die kampt met interne onrust. Maar Noten was zelf een van de 480 leden van FNV die hadden verzocht om zo'n ingreep, wat de ondernemingskamer naar eigen zeggen "ten onrechte" niet had opgemerkt.

Noten wees de ondernemingskamer er zelf op dat hij een van de indieners van het verzoekschrift was. Zijn benoeming is vrijdag beëindigd. De ondernemingskamer gaat op zoek naar een nieuw lid.

De interne vakbond van FNV en een aantal FNV'ers wilden dat de ondernemingskamer twee nieuwe leden van de raad van toezicht aanstelde omdat er een bestuurscrisis was ontstaan. Zonder hulp van buitenaf zou het onmogelijk zijn om de rust te laten terugkeren, stelden ze. De ondernemingskamer ging akkoord en benoemde naast Noten oud-PvdA-leider Lodewijk Asscher.