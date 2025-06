Spaanse koning wijst juist op noodzaak NAVO en sterkere defensie

BRUGGE (ANP) - De Spaanse koning Felipe heeft gewaarschuwd dat het versterken van de Europese defensie een "reële en dreigende noodzaak" is. Dat zei de Spaanse vorst in een toespraak bij het Europacollege in Brugge. Het Spaanse kabinet verzet zich binnen de NAVO juist tegen hogere defensiebudgetten. Daarmee dreigt het de komende NAVO-top in Den Haag te verstoren.

De koning verwees in zijn toespraak naar verschillende conflicten in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, Gaza en de recent opgelaaide oorlog tussen Israël en Iran. "Nooit eerder in onze geschiedenis is een verenigd, sterk en samenhangend Europa zo belangrijk geweest voor de wereld en voor ons Europeanen", zei Felipe. Hij riep ook op om "na te denken over onze bondgenootschappen", met name de NAVO, "waarvan de veiligheid in Europa zo afhangt".

Het Europacollege, opgericht in 1949, is een universitair instituut in Brugge, Warschau en Tirana. Felipe gaf de toespraak in het kader van het 75-jarig bestaan.