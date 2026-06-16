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Handbagage en rolkoffer worden weer gratis.

Economie
door Ans Vink
dinsdag, 16 juni 2026 om 5:59
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Handbagage en kleine rolkoffers worden binnen de EU straks weer onderdeel van het gewone vliegticket: luchtvaartmaatschappijen mogen daar geen extra toeslag meer voor rekenen, ook niet de scherp geprijsde prijsvechters. Voor reizigers betekent dat een einde aan het gepuzzel met ‘basic-tarieven’ waarbij zelfs een kleine koffer alleen tegen forse bijbetaling mee mocht.

Wat is er besloten?

Na tien jaar touwtrekken hebben de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten. Kern daarvan: elke passagier heeft straks recht op een gratis persoonlijk item (maximaal 40 x 30 x 15 centimeter) én een kleine rolkoffer van maximaal 7 kilo, inbegrepen in het basistarief. De nieuwe regels gelden voor alle vluchten die vertrekken uit de EU én voor vluchten naar de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij.
Het akkoord wordt naar verwachting dit jaar formeel bekrachtigd; de regels moeten dan vanaf volgend jaar stap voor stap ingaan. Budgetmaatschappijen mogen nog wel korting geven aan reizigers die vrijwillig afzien van hun rolkoffer, maar extra heffen op standaardhandbagage mag niet meer.

Waarom grijpt de EU in?

De afgelopen jaren kregen vooral lowcostcarriers kritiek omdat zij voor vrijwel elke vorm van handbagage apart lieten afrekenen. Volgens het Europees Parlement leverde dat een wildgroei aan tarieven en voorwaarden op, waardoor consumenten prijzen nauwelijks konden vergelijken en vaak pas aan het einde van de boeking zagen wat hun ticket écht kostte. De nieuwe regels moeten daar een einde aan maken en ticketprijzen transparanter en beter vergelijkbaar maken.
Tegelijkertijd blijft de bekende vergoeding bij vertraging grotendeels overeind: passagiers houden recht op 250 tot 600 euro compensatie bij vertragingen vanaf drie uur, afhankelijk van afstand en duur. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de combinatie van strengere compensatieregels en gratis handbagage onvermijdelijk leidt tot hogere ticketprijzen, al is nog onduidelijk hoeveel daarvan uiteindelijk bij de consument terechtkomt.

Hoe het nu is

MaatschappijGratis basis (persoonlijk item)Rolkoffer (55×40×20/23/25, ~10 kg)Prijs enkele reisPrijs retourBoete aan gate
Ryanair40×30×20 cm, onbeperkt gewicht"Priority + 2 cabin bags" verplicht€6 – €36€12 – €72~€70 (Gebruiksaanwijzinggebruiksaanwijzing, Flightright DEflightright)
EasyJet45×36×20 cm, max. 15 kg"Large cabin bag" 56×45×25 cm£5,99 – £29,99 (~€7 – €34)~€14 – €68£48-55 (~€55-63) (Deep Arrivaldeeparrival, The Travel Tinkerthetraveltinker)
Wizz Air40×30×20 cm, max. 10 kg"WIZZ Priority" trolley 55×40×23 cm€5 – €35€10 – €70~€65 (Kofferlykofferly, Deep Arrivaldeeparrival)
Transavia40×30×20 cm, max. 10 kgCabinebagage 55×40×25 cm€20 – €43€40 – €86vanaf €70 (Skyscannerskyscanner, Transavia voorwaardentransavia)

Hoe het wordt

MaatschappijLaagste besparing retourGemiddelde besparingHoogste besparing retour
Ryanair€12~€40€72
EasyJet~€14~€40~€68
Wizz Air€10~€40€70
Transavia€40~€60€86

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