Acht doden bij crash bommenwerper VS, onder wie personeel Boeing

LOS ANGELES (ANP/RTR/DPA) - Bij het ongeluk met een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht in Los Angeles zijn acht Amerikanen om het leven gekomen. De kolonel van luchtmachtbasis Edwards, ten noorden van Los Angeles, waar het toestel van was vertrokken, spreekt van een "vreselijke tragedie".

De B-52, een langeafstandsbommenwerper van het Amerikaanse leger, stortte maandag kort na het opstijgen neer. Het vliegtuig was bezig met een routinemissie waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn twee medewerkers van Boeing die aan boord van het toestel zaten. De identiteit van de slachtoffers is nog niet vrijgegeven. Boeing bouwde het vliegtuig.

Oud vliegtuig

Op beelden van CNN was een zwartgeblakerde plek bij de landingsbaan te zien, maar daar was geen vliegtuigwrak op te onderscheiden. De oorzaak van het vliegtuigongeluk is niet duidelijk en uitsluitsel daarover wordt volgens het leger niet binnen afzienbare tijd verwacht.

De B-52 is volgens CNN een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het type toestel werd in de jaren 50 geïntroduceerd en kan ook nucleaire wapens dragen. De VS zetten de bommenwerper onder meer in in Vietnam, de Golfoorlog, Irak, Afghanistan en recent nog Iran.