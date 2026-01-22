Handel gamebedrijf Ubisoft opgeschort op Franse beurs na koersval

PARIJS (ANP/AFP) - De handel in de aandelen van de Franse gameontwikkelaar Ubisoft is donderdag opgeschort op de beurs in Parijs, na een forse daling van de aandelenprijs. Het bedrijf is maker van gameseries als Assassin's Creed en Far Cry. De koersval volgde op de waarschuwing voor een fors verlies dit jaar.

De koers van Ubisoft kelderde donderdagochtend voor de schorsing van de handel met ongeveer een derde tot 4,46 euro. Het bedrijf kampt al jaren met financiële problemen en kondigde woensdag aan de ontwikkeling van zes videogames te annuleren en de release van zeven andere uit te stellen, als onderdeel van een ingrijpend reorganisatieplan.

Ubisoft is al langer bezig met het schrappen van banen om de kosten te verlagen. Die ingrepen worden nu versneld en moeten in 2028 500 miljoen euro aan besparingen opleveren. Voor dit jaar rekent Ubisoft op een operationeel verlies, voor aftrek van belastingen en rentes, van 1 miljard euro. Dat komt onder andere door vertraagde en geschrapte games.